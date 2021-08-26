TÜBİTAK'ın en prestijli ödülü mikroplastiklerin temizlenmesi projesine geldi

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TÜBİTAK Biliminsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması"nda 12 alanda birincilik ödülü kazanan öğrencilere ödülleri verildi.

52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Fizik dalında Türkiye 1.'liği ve Yılın Genç Araştırmacısı Ödülüne layık görülen Özel Çakabey Okulları 11. sınıf öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ayşe Pelin Dedeler, "Manyetik Nano Malzemelerle Mikroplastiklerin Temizlenmesi ve Optik Ölçümleri" isimli Fizik projesiyle Türkiye birinciliği ödülüne layık görüldü.

Dedeler, geliştirdiği projesiyle, mikro plastiklerin tespiti ve sulu ortamlardan temizlenmesinin etkin ve pratik bir yöntemle yapılmasını hedefliyor. Geliştirilecek optik ölçüm sistemiyle mikro plastik miktarının belirlenmesini sağlıyor. Böylece mikro plastiklerin çevresel kaynaklardan temizlenmesinde eşsiz yüzey özelliklerine sahip nano malzemelerin ve rayleigh saçılması (ışığın veya diğer elektromanyetik radyasyonun, ışığın dalga boyundan daha küçük tanecikler tarafından saçılımı) gibi bir optik prensibin birleştirilmesiyle hızlı, ekonomik ve hassas ölçüm yapabilen yeni bir teknik geliştiriyor.