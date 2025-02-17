TÜBİTAK 737 personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri nedir kadro dağılımı nasıl?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) farklı kadrolarda ve farklı şehirlerde istihdam etmek üzere 737 personel alıyor. 10 Mart'a kadar başvuruların süreceği iş ilanında, adayların 'kariyer.tubitak.gov.tr' üzerinden ilgilendikleri pozisyona başvurması gerekiyor. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek. İşte, TÜBİTAK personel alımına dair detaylar...
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TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları başladı. 10 Mart'a kadar sürecek başvurularda adaylar istihdam edilecekleri pozisyona göre Ankara veya Gebze-Kocaeli'nde görevlendirilecek. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak. Açıklamaya göre TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor. Peki, TÜBİTAK personel alımında kadro dağılımı nasıl?
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TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 17 Şubat ile 10 Mart 2025 saat 17.00'ye kadar alınacak. Başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden yapılacak.
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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.
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