39 yaşındaki ünlü oyuncuTuğba Ünsal, 2018 yılında 2 çocuğunun babası Mirgün Cabas'tan boşanmıştı. Ünsal, ardından Caner Karaloğlu ile olaylı bir birliktelik yaşamıştı.

DAVALIK OLDU

Elisabeth Mas Vall, eski eşi Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Müşteki, bir süre önce restoranda Tuba Ünsal ve eski eşi ile karşılaştıktan sonra ikilinin kendisini darbettiğini öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ünsal'ın "Yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.