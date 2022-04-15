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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuba Ünsal önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Ece Sükan ile Bebek'teki bir mekanda buluştu.

Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden İkiliden Ünsal, "Arkadaşlar her şey yolunda. Ece ile bir araya gelememiştik, biraz hasret giderelim istedik." dedi.

Ünsal ve Sükan, daha sonra otomobillerine binip, oradan ayrıldı.