Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Ünsal, kız arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarını bir anda karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, "Uzun zaman olunca bir anda korktum arkadaşlar, hepinize kolay gelsin." diyerek, koşar adımlarla oradan ayrıldı.

'BU HASTALIK ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR'