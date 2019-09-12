- Bu olay olduktan pedagog raporundan sonra oldu. Yaralı bir anne var ortada. 2 yaşında çocuğunu kaybeden, her şeyini kaybetmek üzere olan...

- Önce o benim boynuma sarıldı. Elimde görüntüler var. Açıklamalara mantığınız el veriyor mu? Bir kulüpte darp ediliyor, ardından başka bir kulübe gdiyor. Ben kaç tane boşanma yaşadım, hiç basına yansıyan bir olayım olmadı.