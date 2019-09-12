12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elisabeth Mas ile iş insanı Caner Karaloğlu 2014'te İstanbul'da tanıştı. Çiftin Ekim 2016'da bir kızları dünyaya geldi. Haziran 2017´de nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl şubatta boşanma kararı aldı.
İspanyol model-tasarımcı Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Elisabeth Mas Vall, ayrıca Tuba Ünsal hakkında aile mahkemesinden uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttı.
Elisabeth Mas Vall, avukat Zeynep Hatemi aracılığıyla Caner Karaloğlu ve Tuğba Ünsal hakkında savcılığa şikayette bulunduktan sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi için başvurdu.
"TUBA ÜNSAL SAÇLARIMA YAPIŞTI"
Avukat Zeynep Hatemi tarafından mahkemeye verilen şikayet dilekçede 28 Ağustos'ta Tarabya ve Bebek'te bulunan iki ünlü mekanda Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından ayrı ayrı darp edildiği iddiası şöyle anlatıldı:
Elisabeth Mas Vall, birkaç arkadaşı ile yemek yemek için gittiği restoranda boşanmakta olduğu eşi Caner Karaloğlu ile karşılaşarak selam verdi. Caner Karaloğlu'nun yanında oturan oyuncu Tuba Ünsal, bir anda Elisabeth Mas Vall'ın saçlarına yapıştı. Tuba Ünsal'ın elinden saçlarını zor kurtaran Elisabeth Mas Vall, arkadaşları ile restorandan ayrıldı. Arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Elisabeth Mas Vall, Bebek´te bulunan ünlü gece kulübüne gitti. Kısa bir süre sonra, eşi Caner Karaloğlu gece kulübüne gelerek Elisabeth Mas Vall'ın omuzuna vurarak hakaret etmeye başladı. Caner Karaloğlu'nun 'Sen kimsin, benim sevgilime nasıl selam verirsin? Bir daha sevgilime selam verme' dediğini ileri süren Elisabeth Mas Vall, sonra da yüzüne tokat attığını, tartakladığını ileri sürdü. İstinye Devlet Hastanesi'ne giden Elisabeth Mas Vall, iki kişi tarafından darp edildiğine dair rapor aldı.
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