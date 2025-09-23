Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuba Ünsal: Annem 'Utanmıyor musun kızım?' dedi - Magazin haberleri

        Tuba Ünsal: Güzel olduğumun farkında değildim

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Tuba Ünsal oldu. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beni elde etmek için çabalamadılar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının yeni konuğu Tuba Ünsal'dı. Ünsal, geçirdiği zor günleri, ilişkilerini ve çocuklarını anlattı.

        Tuba Ünsal; "Benim hayatım güvende hissetmeyerek, geleceği düşünerek geçti. Hayat da beni çok güzel sınadı. Çok yatırım yaptım. Hayatımdan çaldım, deli gibi yatırım yaparak para biriktirdim ve sonra bir şeyler oldu elimdeki her şey gitti. Bunu küçücük bebeğim varken yaşadım. 5 ay bir otel odasında yaşadım. Bir evim bile yoktu. Çok zor maddi şartlarda kaldım. Güvende olma hissi çok değerli bir his" dedi.

        REKLAM

        Yalnız kalamadığı için yanlış ilişkiler yaşadığını sözlerine ekleyen oyuncu; "Ben güzel olduğumun farkında değildim. Yalnız kalamadığım için yanlış ilişkilerin peşindeydim. Sınavım hep aşklaydı. Bağımlılık haliydi ve bunun farkına daha 1 - 2 yıl önce vardım. 'Neden bunu yaşıyorum niye olmayacak ilişkilerin içindeyim' dedim. Evlendim, boşandım. Allah’a çok şükür çocuklarımın geleceğini kendi başıma yapıyorum. Her zaman maddi olarak güçlü taraf ben oldum. Kimseden çocuklarımın velayetinden başka isteğim olmadı. Her ilişkim bir öncekinden daha iyi oldu. Tabii ki aşk acısı çektim, hem de çok çektim. Şimdi çeker misin? diye sorarsan çekmiyorum" ifadelerini kullandı.

        "BENİ ELDE ETMEK İÇİN ÇABALAYAN OLMADI"

        Tuba Ünsal ayrıca; "Ben bir kadın olarak birinin beni elde etmek için çabalamasını bilmiyorum. Tanışıyorum, 3 sene 5 sene arada zaman yok. Biten ilişkinin yasını tutmuyorum" diye konuştu.

        Tuba Ünsal, sözlerine şöyle devam etti: Allah'a şükür bu kadar güzel bir ruha sahip kızım var ama aile içinde çocuğumu büyütebilmek isterdim. Keşke o zamanlar doğru ilişki kurmayı bilseydim de sonuna kadar sürdürebileceğim en azından çocuklarımın babalarıyla ilişki kurabileceğim birileri olsaydı. İki çocuğumun babasıyla da muntazam bir ilişki yürütmeye çalışıyoruz.

        Tuba Ünsal, Mirgün Cabas, Murat Pilevneli ve Cem Cantaş ile evlilik yaşadı. Pilevneli ile birlikteliğinden Sare adında bir kızı, Cabas ile birlikteliğinden ise Civan Mert adında bir oğlu dünyaya geldi.

        "PARA KOLAY KAZANILIYOR"

        Tuba Ünsal; "İlk evimi 17 yaşında aldım. Kirada oturuyorum şu anda. Kızım 14 yaşında kendi parasını kazanıyor. Küçüklüğümde hayal bile edemediğim bir dünyayı yaşıyorum. Çok zorluklar içinde büyüyen bir kız çocuğuydum. Para aslında kolay da kazanılabilir, para bana bollukla gelir, bereketi her zaman vardır. Zorlanmadan para kazanma dünyasının içindeyim. Babam beni 'kızım zengin olmayı hedefle, zengin erkek hedefleme' demişti" diye sözlerini sürdürdü.

        "ANNEM 'UTANMIYOR MUSUN KIZIM?' DEDİ"

        Tuba Ünsal, bir röportajında; "Bana yazılmış şarkılar, albümler var. Öyle isimler var ki, kızım bile onların hayranı. Konsere gidiyor, geliyor ve bana 'Mami, bu şarkı da sana yazılmış değil mi?' diyor. Bir dönem ben olmasaydım, Türkçe popun hali ne olurdu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 43 yaşındaki Ünsal, bu konuda; "O röportajımdan sonra annem 'Utanmıyor musun kızım' dedi. Utanmayacak yaşlara geldim" şeklinde esprili bir açıklamayla sözlerini sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tuba Ünsal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa