Tuba Demir altın madalya kazandı
Milli güreşçi Tuba Demir, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 55 kilogramda altın madalya kazandı.
Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda, kadınlar 55 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Moldovalı Mihaela Samoil’i 7-0 yenerek altın madalya kazandı.
Öte yandan 59 kilogramda mücadele eden milli sporcu Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova’yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.