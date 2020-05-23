Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuba Coşkun, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak maske takmayı ihmal etmeyen Coşkun, bankamatikten para çekti.

Tuba Coşkun daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.

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