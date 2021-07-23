"DÖRT GÜNDÜR HASTANEDEYDİM"

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Büyüküstün de çıkan haberlerin ardından son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan paylaşımda bulunan 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, "Merhabalar... Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. Dört gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için... Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı. Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.