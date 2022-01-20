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Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları 10. yaşına girdi - Magazin Haberleri

Onur Saylak çocuklarını paylaştı: Daha ne olsun

2017'de boşanan oyuncu Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikizleri Maya ve Toprak, 10. yaşına girdi. Kızlarının doğum gününü oğlu Deniz Ali ile kutlayan Saylak, çocuklarının fotoğrafını, "Ee daha ne olsun" notuyla yayınladı

20.01.2022 - 13:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran oyuncu Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları Maya ve Toprak, 10. yaşına bastı.

  • Saylak, kızlarının doğum gününü oğlu Deniz Ali ile birlikte kutladı.

  • ÜÇÜ BİR ARADA

    Üç çocuğunun aynı karede olduğu bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Onur Saylak, gönderisinde "Ee daha ne olsun." ifadelerini kullandı. Saylak'ın paylaşımına; Birce Akalay, Burcu Biricik, Demet Evgar, Ezgi Mola, Arzum Onan, Öykü Karayel, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • İKİNCİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Onur Saylak, 2020'de menajer Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çift, oğulları Deniz Ali'yi de aynı yıl aralık ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

  • SON BİRLİKTELİĞİ 3 YIL SÜRDÜ

    Büyüküstün de ayrılık sonrası işletmeci Umut Evirgen aşk yaşamıştı. Yaklaşık 3 yıl birlikte olan ikili, 2020'nin mayıs ayında ilişkilerini noktalamıştı.

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