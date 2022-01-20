ÜÇÜ BİR ARADA

Üç çocuğunun aynı karede olduğu bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Onur Saylak, gönderisinde "Ee daha ne olsun." ifadelerini kullandı. Saylak'ın paylaşımına; Birce Akalay, Burcu Biricik, Demet Evgar, Ezgi Mola, Arzum Onan, Öykü Karayel, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.