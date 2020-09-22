"BUNA 'SAF SEVGİ' DENİYOR"

38 yaşındaki oyuncu, Maya ve Toprak ile çekildiği kareyi, "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notuyla paylaştı.

Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.