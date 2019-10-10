10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TTNET müşteri hizmetleri, TTNET ile ilgili tüm sorunları çözüme kavuşturabiliyor. Makalemizde ttnet ile ilgili tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.
Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Ücretsiz mi?
Türk Telekom yani Ttnet müşteri hizmetlerine ulaşım sağladığınızda ek bir ücret ödemezsiniz. Sade mevcut tarifeniz üzerinden mevcut dakika ücreti ile ücretlendirilirsiniz.
Türk Telekom Genel Merkezi Neresi?
Türk Telekom markasının genel merkezi Altındağ’dadır.
TTNET Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
Ttnet müşteri hizmetleri numarası 444 1 444’tür. Bu numara üzerinden 7/24 istediğiniz her an Ttnet müşteri temsilcilerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
Türk Telekom bireysel müşteri hizmetlerinin numarası 444 1 444, Kurumsal müşteri hizmetleri numarası ise 444 5 444 numarasıdır.
TTNET Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşabilirim?
Ttnet müşteri hizmetlerine bireysel kullanıcı olarak ulaşmak için 444 1 444 numaralı hattı, kurumsal müşteri olarak ulaşmak için 444 5 444 numaralı hattı tuşlamanız gerekmektedir.
Telefon Arıza Numarası Kaç?
Ttnet telefon arıza bildirimi yaptırmak ve teknik destek almak için 444 1 444 ya da 444 5 444 numarasından müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayarak arıza tamir talebinde bulunabilirsiniz.
Yalın İnternet Ne Demek?
İnternet kullanımı için telefon hattı gerekliliğini ortadan kaldıran yalın internet, telefon aboneliğine gerek duymadan internet kullanımına imkan sunar. Böylelikle müşterilerin sabit telefon kullanma zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Türk Telekom Kaça Kadar Açık?
TTNET hizmetleri veren Türk Telekom, hafta içi iş günlerinde sabah 8.30’da mesaiye başlamaktadır. 12.30 ila 13.30 arasında öğle yemeği molası veren Türk Telekom 17.30’a kadar mesaisine devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri Türk Telekom hizmet vermemektedir.
TTNET İnternet Ne Kadar Kaldı?
TTNET kalan internetinizi kısa mesaj ile öğrenebilirsiniz. Telefonunuzun kısa mesaj bölümünden INTERNET yazarak 6000’ ya da 5555’e ücretsiz kısa mesaj göndererek kalan internet haklarınızı öğrenebilirsiniz. İnternet haklarınızın %80’lik kısmını kullandığınızda ve %100’lük kısmını kullanarak internet kotanızı doldurduğunuzda size otomatik bilgilendirme mesajı gelecektir.
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