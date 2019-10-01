Paris Saint Germain maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarı, Fransız ekibinin deneyimli stoperi Thiago Silva'yı, sahaya çıkarken ıslıkladı. Galatasaray'lı taraflar tarafından ıslıklanan Brezilyalı oyuncu da, tribünlere giderek, ''sizi duyamıyorum'' şeklinde kulaklarını kapatarak işaret yaptı. Thiago Silva'nın bu hareketi üzerine tribündeki ıslık ve protesto artarken, Brezilyalı futbolcu soyunma odasının yolunu tuttu.