TSKB'nin aktif büyüklüğü 112,8 milyar TL oldu

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2023 yılının ilk çeyreğinde 112,8 milyar lira olurken, toplam kredi portföyü yüzde 1,5 kurdan arındırılmış büyüme ile 84 milyar liraya ulaştı.

İlk üç ayda ağırlıklı iklim finansmanı ve SKA odaklı farklı sektörlerdeki yatırımların finansmanına destek olmaya devam eden TSKB'nin, yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yıllık yüzde 102 artış ile bankacılık gelirlerini destekledi.

2023 yılının ilk üç ayında 1,8 milyar lira tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde eden TSKB'nin, aynı dönemde net dönem karı 1,4 milyar liraya ulaştı. Bankanın özkaynak karlılık oranı ise yüzde 42 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizde yarattığı tahribatla hafızalarımızdan hiçbir zaman silinmeyecek izler bırakan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyor, bu zor günleri birlik ve dayanışma ruhu içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz. TSKB olarak bu doğrultuda iştiraklerimizle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek yürüttüğümüz desteklere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında uzun yıllardır yürüttükleri projelerde de deprem bölgesine odaklanacaklarını aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu illerimiz, üretimde, yenilenebilir enerji kurulu gücünde, istihdamda ve ihracatımızda önemli bir payı teşkil ediyor. Bölgede depremden etkilenmiş olan müşterilerimize ilk günden itibaren tüm olanaklarımızla destek olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kalkınma bankacılığı misyonumuzdan ve sürdürülebilirliği merkeze koyduğumuz iş modelimizden aldığımız sorumlulukla, uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ile hem deprem bölgesinde hem de ülke genelinde afetlere karşı kalıcı çözümler için temaslarımızı artırdık. Bu bölgelerimizin kısa ve orta vadede yeniden kalkınmasına ve ülkemizin iyileşme sürecine yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Yeşil ve kapsayıcı kalkınma yönündeki pozitif etkilerimizi sürekli artırıyoruz. 2030 yılına kadar 8 milyar ABD doları SKA bağlantılı kredi kullandırım hedefimiz çerçevesinde, 2021 yılından bu yana toplam 2,5 milyar ABD dolarını aşan tutarda yeni finansman sağladık. Yeni kredilerimizle beraber beklentilerimizle uyumlu şekilde yılbaşından bugüne kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda yüzde 1,5 seviyesinde büyüttük. SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföyümüzdeki oranını ise mart sonu itibarıyla yüzde 91 seviyesinde korurken iklim ve çevre bağlantılı SKA'lara katkı sağlayan kredilerin oranını ise yüzde 62 seviyesine yükselttik. Mevcut likiditemiz ve sağlayacağımız yeni kaynaklarla önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki şirketlerin çevresel ve sosyal kalkınma merkezli yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceğiz."

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşması ve Paris İklim Anlaşması kapsamındaki uluslararası taahhütlerini yerine getirebilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Kalkınma Bankasının (KfW) da aralarında bulunduğu kalkınma ortakları arasında 2022 yılında imzalanan mutabakat çerçevesindeki ilk işlemi nisan ayı içinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KfW ile imzalanan 100 milyon Euro tutarında "İklim Finansmanı Kredisi" ile Türkiye'de iklim odağındaki yenilenebilir enerji, enerji depolama sistemleri, enerji verimliliği, elektrikli araçlar ve iklim teknolojisi yatırımlarına finansman sağlayacaklarını belirten Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu fona ek olarak, Uluslararası İklim Girişiminden aldığımız 10 milyon Euro tutarındaki hibe ile de yenilikçilik odağıyla ayrışan yatırım projelerini destekleyeceğiz. Cumhuriyetin 100. yılı daha iyi bir gelecek için hepimize ilham veriyor. Cumhuriyet döneminin kalkınma yolculuğunda pek çok önemli kilometre taşında katkısı olan 73 yıllık bir kurumuz. Yeni yüz yılda, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceği için çok daha güçlü katkılar sağlama vizyonuyla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm faaliyet kollarımız, sermaye öğelerimiz, iştiraklerimiz ve paydaşlarımızla güçlü bir değer zinciri oluşturarak etkili adımlar atmaya devam edeceğiz."

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