TSK Mehmetçik Vakfı 7 ilde mevlit okutacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı ve ramazan dolayısıyla yarın 7 ilde mevlit okutacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için yarın cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlenecek.

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Mevlitler, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ile temsilciliklerinin bulunduğu 7 ilde okutulacak.

Tüm şehit aileleri, gaziler, bağışçılar ve vatandaşların davetli olduğu mevlitlerin okutulacağı camiler şöyle:

"Ankara Maltepe Camisi, İstanbul Anadolu Yakası 15 Temmuz Şehitler Camisi, İstanbul Avrupa Yakası Hacı Nimet Özden Camisi ve İstanbul Avrupa Yakası Güngören Yeşil Cami, İzmir Alsancak Hocazade Camisi, Samsun Ulugazi Camisi, Adana Sabancı Merkez Cami, Bursa Ulu Cami ve Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi."