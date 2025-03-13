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        Haberler Gündem Güncel TSK Mehmetçik Vakfı 7 ilde mevlit okutacak | Son dakika haberleri

        TSK Mehmetçik Vakfı yarın 7 ilde mevlit okutacak

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı ve ramazan dolayısıyla yarın 7 ilde mevlit okutacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:08
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        TSK Mehmetçik Vakfı 7 ilde mevlit okutacak
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        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı ve ramazan dolayısıyla yarın 7 ilde mevlit okutacak.

        Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için yarın cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlenecek.

        Mevlitler, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ile temsilciliklerinin bulunduğu 7 ilde okutulacak.

        Tüm şehit aileleri, gaziler, bağışçılar ve vatandaşların davetli olduğu mevlitlerin okutulacağı camiler şöyle:

        "Ankara Maltepe Camisi, İstanbul Anadolu Yakası 15 Temmuz Şehitler Camisi, İstanbul Avrupa Yakası Hacı Nimet Özden Camisi ve İstanbul Avrupa Yakası Güngören Yeşil Cami, İzmir Alsancak Hocazade Camisi, Samsun Ulugazi Camisi, Adana Sabancı Merkez Cami, Bursa Ulu Cami ve Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi."

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        #yerel haberler
        #TSK mehmetçik vakfı
        #Mevlit
        #18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
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