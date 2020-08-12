TSE 'Okulum Temiz' belgelerini vermeye başladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Okulum Temiz" belgesi takdimi dolayısıyla özel bir okulda düzenlenen törende, belgenin eğitimin tüm tarafları açısından bir güvence anlamı taşıdığını söyledi.
Covid-19 salgını döneminde öğrencilerin uygun ortamda eğitimlerine devam edebilmelerinin önemli olduğunu belirten Şahin, eylül ayında üniversitelerle birlikte yaklaşık 25 milyona yakın öğrencinin okul ortamında ağırlanacağını dile getirdi. Şahin, TSE olarak tedbirlerle ilgili çalışmalara yoğunlaştıklarını, yapılan çalışmanın alınan tedbirleri görmek açısından da önem taşıdığını ifade etti.
"SİSTEMİ DİNAMİK ŞEKİLDE İZLEMEK VE GÜÇLENDİRMEK DURUMUNDAYIZ"
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan çalışmanın gerekliliklerini yerine getiren kuruluşlara kontrollerin ardından belgelendirme yapıldığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu: "Velilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımızın evden çıkıp tekrar dönünceye kadarki bütün aşamalarda eğer tedbirleri yerine getirmişlerse okula böyle bir belge takdim ediyoruz. Dolayısıyla bu, eğitimin tüm tarafları açısından bir güvence anlamındadır. Bu sistemi dinamik bir şekilde izlemek ve güçlendirmek durumundayız. Belgeyi alan kuruluşlara da bunları gözlemek anlamında büyük görev düşüyor."
"ÖĞRETMENLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN İÇLERİNİN RAHAT OLMASI LAZIM"
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da sağlığın ön planda olduğu ve eğitimin yeniden başlamasına yaklaşıldığı bu tarihlerde belirli kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Haberal, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gündeminde eğitimin başlangıç tarihine ilişkin konuların da bulunduğunu belirterek, "Bu kararın alınmasında ve devamında okullarımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle ilköğretimde çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin içlerinin rahat olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.
TSE'nin hazırladığı uygulamanın hayata geçirilmesinin diğer okullar için de önemli olduğunu vurgulayan Haberal, çalışmaların Başkent Üniversitesinde de yürütüldüğünü dile getirdi.
Haberal, "Bu aşamada Yükseköğretim Kurulu bazı eğitimlerin uzaktan devamı yönünde bir karar aldı. Geri kalanların üniversitelerde sürdürülmesi bekleniyor. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu model aynı zamanda yükseköğretim için de yol gösterici olacak" dedi.
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