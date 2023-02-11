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TSB depreme ilişkin kararlar aldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nun Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin aldığı tavsiye kararları duyuruldu

Giriş: 11.02.2023 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
TSB depreme ilişkin kararlar aldı
AA

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulunca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarlara ilişkin kararlar alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kararlar şöyle sıralandı:

"Hasar tazmin süreçlerinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması, asistans hizmet koşullarında azami hassasiyet ve esneklik sağlanacaktır. Mağdurların yaralarının bir an önce sarılabilmesini teminen şirketlerimizin çağrı merkezlerinin sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli tüm önlemlerin alınması, acil çağrı merkezi numaralarının kamuoyuna duyurulması için TSB ile paylaşılacaktır.

Deprem yaraları sarılıncaya kadar bölgedeki sigortalılara herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı paylaşım yapılmayacaktır. Hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalılarınız için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerinde esneklik sağlanması, provizyon ile ilgili bekleme sürelerinin minimize edilmesi, sigortalılara kolaylık sağlanacaktır."

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Şirketlerinin çalışmakta olduğu eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede irtibat sağlanması, ulaşılamayan haber alınamayan ya da iletişim yavaşlığı olması durumunda ilgili acente, eksper ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınabilmesini teminen TSB ile iletişim halinde olunacaktır. Sigortalıların ve acentelerin prim borçlarının şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde ertelenecektir. OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılacaktır."

Açıklamada, olası sorular için öncelikli olarak Alo DASK 125 hattından, sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinden ve TSB acil çağrı hattı "0850 502 96 00" telefon numarasında “1” tuşlanıp bilgi edinilebileceği belirtilerek, "Ekip arkadaşlarımız ileteceğiniz sorularınız hakkında telefon ve mail ile bilgi sağlayacaklardır" değerlendirmesine yer verildi.

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