TS-BJK derbi maçı için nefesler tutuldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş, ligin 5. haftasında kozlarını paylaşacak. TS-BJK derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisi hakkında merak edilen tüm detaylar…