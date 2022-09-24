Truva Savaşı gerçek mi, neden çıktı ve ne kadar sürdü?

On yıl boyunca süren, galiplerin sürekli değiştirdiği Truva Savaşı’nı kim kazandı? Homeros’un anlatımı üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen bugün bile şöhretini korumaya devam eden Truva Savaşı gerçek mi? Truva savaşı nerede oldu? İşte, Truva Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
Truva Savaşı Kimler Arasına Oldu?
Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı Akalar ile Truva arasında gerçekleşmiştir. Truvalı Paris’in, Sparta kralının eşi ve dünyanın en güzel kadını olan Helena’yı Truva’ya kaçırması sonucu gerçekleşen savaş on yıl sürmüştür.
Peki, Truva Savaşı nerede oldu? Truva Savaşı’nın gerçekleştiği Truva ya da Troya bugün Çanakkale ilimizin sınırları içinde ve Kaz Dağı’nın eteklerinden yer almaktadır. 1870’li yıllarda Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen Truva; yeryüzünün en önemi antik miraslarından bir tanesidir.
Truva Savaşı Gerçek Mi?
Truva Savaşı’nın gerçekliğiyle ilgili elde net ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. 1800’lere kadar sadece destanlarda geçen bir şehir olarak kabul edilen Truva; Schliemann’ın kazıları sonrası ortaya çıkartılmış ve böyle bir yerin varlığı kesinlik kazanmıştır. Ancak Akalar ile Truva arasında geçen savaşın gerçekten yaşandığı ile ilgili elimizde net kanıtlar bulunmamaktadır.
Truva Savaşı Kısaca Özet
Yunan mitolojisine göre bütün olay fitne tanrıçası olan Eris’in, tüm tanrıçaların davet edildiği bir düğüne davet edilmemesiyle başlamaktadır. Bu duruma çok sinirlenen Eris, gizlice düğüne girerek üzerinde ‘’en güzeline’’ yazan altın bir elmayı meydana bırakarak düğünden ayrılmıştır.
Elmanın üzerindeki yazanı üzerine alan Afrodit, Hera ve Athena; elmanın kime ait olduğunu tayin etmesi için Zeus’a giderler ve kararı onun vermesini isterler. Üç tanrıça arasında bir seçim yapmak istemeyen Zeus ise İda (Kaz) Dağı’nda yaşayan Prens Paris’i işaret ederek, tanrıçalara oraya gitmelerini ve seçimi Paris’in yapacağını belirtir.
Paris’in yanına giden tanrıçalar aynı soruyu Paris’e de sorarlar fakat Paris tanrıçaların güzelliğinden etkilendiği için herhangi bir karar veremez. Bunun üzerine her bir tanrıça Paris’e kendisini seçmesi için rüşvet verirler. Hera; en güçlü kral olmayı, Athena; Yunanlılar karşı bir savaş galibiyetini, Afrodit ise dünyanın en güzel kadını teklif eder.
Presn Paris’in Afrodit’i seçmesi üzerine Afrodit; Paris’in Sparta’ya gitmesini sağlar çünkü dünyanın en güzel kadını Sparta kralının eşi Helena’dır. Sparta’ya gelen Paris, Helena’yı Truva’ya kaçırır.
Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı’na neden olan tanrıça kimdir? sorusunun cevabı Helena olacaktır. Çünkü yaşanan bu olay üzerine Sparta kralı Menelaos Truva’ya savaş ilan eder.
Tanrıların dahi katıldığı bir savaş olarak rivayet edilen Truva Savaşı; düellolar ve orduların çarpışmasıyla yaklaşık 10 sene sürmüş ve iki taraf da yorgun düşmüştür. Savaşın sonlarına doğru gerçekleşen bir düelloda Akalar tarafından Aşil ile Paris’in abisi Hector karşı karşıya gelirler. Aşil’in Hektor’u öldürmesi sonucu ortalık yine alevlenir ve iki ordu tekrar birbirine girer fakat yine sonuç alınamaz.
Tüm bu yaşananlardan sonra savaştan çekilme kararı alan Akalar çekilmeden hemen önce kıyıya, içinde askerlerin bulunduğu tahta bir at bırakırlar. Truvalıların bu atı hediye olarak görmesi ve 10 yıldır aşılamayan Truva surlarının içine almalarıyla, Aka askerleri atın içinde çıkar ve Akalar savaşın galibi olurlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!