25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gerçek adı Rakim Mayers olan ABD'li rapçi ASAP Rocky, 2 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan Smash Müzik Festivali'nden sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından 3 hafta sonra İsveç savcılığı rapçi hakkında adam yaralama suçlamasıyla dava açma kararı verdi.
Davanın Savcısı Daniel Suneson basın açıklamasında, "Bugün üçüncü derece şüpheli için normal derece saldırı suçlamaları getirdim. Çünkü kendini savunma ve kışkırtma nedeniyle savunma yapmasına rağmen, olayın bir suç teşkil ettiğine karar verdim. Bu karara varmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledim. Bu konuda internette bulunabileceğinden daha fazla materyale sahip olduğumu belirtmem gerekir. Kaydedilen görüntülere ek olarak davacının iddiaları da suçlamalarımı destekledi" sözlerini kullandı.
Savcı, ASAP Rocky hakkında saldırı suçlamasıyla dava açılacağını duyurdu. İsveç'teki normal derece saldırı suçuyla hüküm giyenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Suneson ayrıca, ASAP Rocky'nin serbest bırakılmasının büyük bir risk taşıdığını da savunarak, "Eğer serbest bırakılırlarsa ülkeyi terk etmesi ve olayın kovuşturulması konusunda bariz bir risk oluşturur" dedi. Şimdiye kadar duruşma tarihi açıklanmazken, savcı 3 gün daha ek süre istedi.
KEFİLİ ABD BAŞKANI
Rocky'nin davası ABD ile İsveç arasında adeta politik gerilime neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven’i aramış ve şahsen rap yıldızına kefil olarak, serbest bırakılmasını istemişti. Löfven ise İsveç hükümetinin, savcıları ve mahkemeleri etkilemeyeceğini belirterek bu teklifi geri çevirmişti.
OLAY
Rocky ve ekibi, Stockholm'e geldikleri 30 Haziran'da bir sokak kavgasına karışmıştı. Rapçi, bazı uyuşturucu bağımlıları tarafından izlendiğini iddia ederek, İsveç kökenli olmayan bir grupla sözlü tartışma yaşadığını kabul etti. Kavganın bu kişiler tarafından çıkarıldığını iddia etti. Kavgayla ilgili olarak bazı görüntüler ise sosyal medyada yayınladı. Rocky'nin ekibinde olan bir kişiyse kışkırtıldıklarını ve "Kendilerini savunmaktan başka çareleri olmadığını" iddia etti.
Gözaltı kararı hem uluslararası arena da hem de İsveç'te tepkiye neden oldu. 600 binden fazla kişi rapçinin serbest bırakılması için bir dilekçe imzaladı. Birkaç sanatçı da İsveç'i boykot etme çağrısı yaptı. ABD'li şarkıcı ASAP Rocky'nin gözaltına alınması nedeniyle Temmuz ayındaki 12 konseri iptal oldu.
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