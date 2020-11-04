ABD seçim sonucu son dakika: Trump zafer ilan etti: Biz bu seçimi kazandık!

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Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Amerikan halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Milyonlarca seçmen bizim için oy kullandı. Maalesef bu kalabalık seçmen grubuna ufak bir grup müdahale etmeye çalışıyor, buna izin vermeyeceğiz.

Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk ama bir anda her şey durdu. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam. İnanılmaz bir oy aldık. Bu ülkenin vatandaşları rekor sayıda sandığa gitti. Hiç beklemediğimiz eyaletleri kazandık, mesela Florida. Ohio'yu kazandık. Teksas'ı kazandık.

700 bin oyla Teksas'ı kazandık. Georgia'yı da kazandığımız ortada. Yüzde 2.5 farkla öndeyiz, sadece yüzde 7'si açılmadı sandıkların. Aynı şekilde Kuzey Carolina'da 1.4 fark var. Bizi yakalamalarına imkan yok. Arizona da aynı şekilde şansımız vardı ama birisi çıkıp biz kazandık dedi.

Yakalaması bizi imkansız görünüyor. Arizona ile ilgili açık ara önde olsak iyi olurdu ama hala şansımız var. Ama en önemlisi Penslyvania'yı çok büyük farkla kazanıyoruz şu anda. Penslyvania'da 600 bin oy fark var. Bunlar başa baş bile değil. Yani zaten oyların yüzde 64'ü sayılmış durumda, bizi yakalamalarına imkan yok. Büyük olasılıkla başkanınız biz olacağız.

Michigan ve Wisconsin'de de biz kazanıyoruz. Teksas Valisi beni aradı ve kutladı. Tam olarak sayım bitmek üzere.

Bir anda her şey durdu. Ciddi hile var, Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Ulusun iyiliği için dürüstlüğün sağlanması lazım. Biz bu seçimi kazanmak üzereydik. Ve açıkçası biz bu seçimi kazandık."