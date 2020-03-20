AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Macron'un telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Kovid-19 ile mücadeledeki son gelişmeler ve çabaların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, G-7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde bu pandeminin çözülmesi ve ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Macron ve Trump'ın telekomünikasyon güvenliği ve Avrupa'daki mülteci meselesini de ele aldıkları bildirildi.