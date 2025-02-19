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        Haberler Dünya Amerika Trump, tüp bebek tedavisini kolaylaştıracak kararnameyi imzaladı | Dış Haberler

        Trump, tüp bebek tedavisini kolaylaştıracak kararnameyi imzaladı

        ABD Başkanı Donald Trump, tüp bebek tedavisine (IVF) erişimin genişletilmesi ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 06:59 Güncelleme: 19.02.2025 - 07:10
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        Trump'tan tüp bebek tedavisini kolaylaştıracak kararname
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        ABD Başkanı Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, imza attığı yeni başkanlık kararnamelerini duyurdu.

        AA'nın haberine göre; Başkan Trump, ülke genelinde tüp bebek tedavisine erişimin kolaylaştırılması ve daha uygun fiyatlı hale getirilebilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

        Seçim kampanyası döneminde Trump, kürtaj karşıtı açıklamalarının yanı sıra tüp bebek tedavisinin herkes için karşılanması çağrısında bulunmuştu.

        Trump ayrıca, "yönetimde radikal şeffaflık" başlığını içeren bir diğer kararnameye imza atarak tüm federal kurumların bütçe ve harcamalar konusunda daha şeffaf olması gerektiğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #tüp bebek tedavisi
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