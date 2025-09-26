Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Trump, TikTok'un satılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı - Teknoloji Haberleri

        Trump, TikTok'un satılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 06:29 Güncelleme: 26.09.2025 - 06:29
        Trump, TikTok kararnamesini imzaladı
        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te TikTok'un güvenlik gerekliliklerini yerine getirerek ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini sağlayacak kararnameyi imzalarken değerlendirmelerde bulundu.

        AA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını anımsatan Trump, "Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana çok saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi." dedi.

        Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison gibi "ABD’yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu belirten Trump, Oracle’ın güvenlik konusunda büyük bir rol oynayacağını dile getirdi.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin tarafında bir miktar direnç olmasına rağmen TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini istediklerini söyledi.

        Vance, Amerikalıların veri gizliliğini yasaların gerektirdiği şekilde korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşma, Amerikalıların Tiktok'u geçmişte olduğundan daha güvenli bir şekilde kullanabileceği anlamına geliyor. Verileri güvende olacak ve vatandaşlarımıza karşı propaganda silahı olarak kullanılmayacak." dedi.

        Vance, şirketin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde olacağını belirtti.

        BYTEDANCE HİSSESİ YÜZDE 20'DEN AZ OLACAK

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planına göre, TikTok'un ülkedeki operasyonları, ABD merkezli yeni bir ortak girişim tarafından yürütülecek.

        Ortak girişimin çoğunluğu Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacak, ByteDance ve bağlı şirketlerin payı yüzde 20'nin altında kalacak.

        Algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetimi ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacak.

        Amerikalı kullanıcı verileri yalnızca ABD'li bir şirketin bulut ortamında saklanacak ve güvenlik ortakları tarafından denetlenecek.

        Ayrıca Adalet Bakanlığı, 120 gün boyunca TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasayı uygulamayacak.

        Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de hafta başında, teknoloji devi Oracle ve özel sermaye şirketi Silver Lake'in TikTok'un ABD operasyonlarını kontrol edecek yatırımcı konsorsiyum arasında yer alacağını açıklamıştı.

        TİKTOK SORUNU

        ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

        "Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa ile ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, şirketin varlıklarının yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmediği takdirde ABD'de yasaklanması öngörülmüştü.

        ABD Kongresinin, ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar hisseleri devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle 4 kez uzatmıştı.

        TRUMP VE Şİ, ŞİRKETİN DURUMUNU ELE ALMIŞTI

        ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül'de yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

        Trump görüşmenin ardından ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin lideri ile aralarında TikTok'un devrinin de olduğu konularda verimli bir görüşme yaptıklarını duyururken anlaşmaya onayı için Şi'ye teşekkür etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #çin
        #TikTok
        #haberler
