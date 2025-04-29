Amerika’nın Çin’den ithal edilen ürünlere getirdiği astronomik gümrük vergisi kararı, Amerika’nın doğal taş ve mermer şirketlerini Türkiye pazarına yönlendirdi. Bu sene 9-12 Nisan tarihlerinde 30. kez düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na da bu gelişme yansırken, Marble Sysyems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'un verdiği bilgiye göre fuara Amerikalı şirketlerden bugüne kadar görülmemiş sayıda katılım oldu.

Amerika, Türk doğal taş sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 14 yılın ardından Çin’den zirveyi geri aldı. Türkiye’nin 2024 yılında ABD’ye doğal taş ihracatı yüzde 11’lik artışla 389 milyon dolardan 432 milyon dolara çıktı; Çin’e ihracatımız ise 389 milyon dolarda kaldı. Bunun yanında Amerika’nın yeni gümrük vergisi kararıyla Çin’in pazar kaybettiği doğal taş ve mermer sektöründe Türkiye cazip hale gelmeye başladı.

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'FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ'

Doğal taş üretimi ve ihracatının önemli oyuncularından biri olan Marble Sysyems Tureks Turunç Madencilik, 2025 doğal taş koleksiyonları ve projeleriyle fuarda yerini alırken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, Amerika’nın Türk mermerine karşı artan ilgisine dair şunları söyledi: “Amerika’da ciddi bir endişe var. Tedarikçi değiştirme konusunda hızlı davranmak istiyorlar. Çin pazarı kapandığında hazırlıklı olmak için Türkiye’yi en ideal tedarikçi olarak görüyorlar. Dünya mermer ve doğal taş rezervinin yüzde 40’ına sahibiz ve bu kaynağımızı katma değeri yüksek ihracat için fırsata çevirebiliriz. Yıllık 3,5 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD’ye doğal taş ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolara, orta vadede 1 milyar dolara çıkarabiliriz.”

REKLAM Doğal taş sektörünün dünya genelinde hızlı büyüyen ve sürdürülebilirliğiyle öne çıkan bir alan olduğunu hatırlatan Turunç, “Türkiye olarak, sahip olduğumuz yüzde 40’lık doğal taş rezervimizle bu pastadan çok daha büyük pay alabilecek güçteyiz. 2023’te yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracatla bu pazarın yüzde 4’ünü oluşturduk. Ancak potansiyelimiz bunun çok ötesinde. Bu değeri hak ettiği şekilde kıymetlendirmek zorundayız ve bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bulunduğumuz Marble İzmir Fuarı da bu amaca hizmet etmesi açısından büyük önem taşıyor ve mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor” dedi. 37 FARKLI ÜLKEDEN YOĞUN TALEP Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan Marble İzmir Fuarı dört gün boyunca dünyayı İzmir’de ağırladı. Hem ekonomiyi canlandıran, hem de sektöre güç veren bu büyük organizasyona 17 ülkeden alım heyetinin yanı sıra 27 ülkeden 188 yabancı katılımcı ile Türkiye genelinde 49 şehirden firmalar geldi. Toplam binden fazla yerli ve yabancı katılımcı fuarda yer aldı. Marble Systems Tureks’in standı Hindistan, Rusya ile Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye dahil 37 farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırlarken, Tureks’in özellikle, Calacatta Amber, Mayfair Gray Limestone, Iris Black ve Diana Royal doğal taş koleksiyonları ile Victorian, Waterjet ve Fluted mozaik koleksiyonları büyük ilgi gördü.