ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.

75 milyar dolarlık ticaret hacmi hamlemiz var, savunma sanayisine yönelik adımlarımız var fakat her şeyden önce stratejik ortaklığımız var" diyen Erdoğan, "Tüm bunlar dayanışmamızı teşvik ediyor. Bu dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ise, Erdoğan ile dostane ilişkileri olduğunu ifade etti. Büyük oranda ticaretle ilgili görüşmeler yapıldığını belirten Trump, ticari ilişkilerin hacmini dörde katlamayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemleri alımı ve Amerikan yaptırımı ihtimali konusundaki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı. Bu konu karışık ve çok boyutlu bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. İnsanlara adil davranmak zorundasınız" ifadesini kullandı.

"Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Türkiye parasını ödediği F-35'lerin teslimini istiyor. Karmaşık bir durum, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

TÜRK HEYETİNE 'HOLLYWOOD' BENZETMESİ

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Görüşme öncesinde Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Bakın, şu insanlara bakın. Onlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.