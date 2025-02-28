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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna tepki: "Bu kadar yeter" | Dış Haberler

        Trump'tan Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna tepki: "Bu kadar yeter"

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusunu yanıtlarken ABD Başkanı Donald Trump, muhabire "Bu kadar yeter" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 03:09 Güncelleme: 28.02.2025 - 03:12
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        Trump'tan Kanada sorusuna tepki: "Bu kadar yeter"
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        ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Starmer'in Kanada ile ilgili ifadeleri medyada gündem oldu.

        Starmer, bir muhabirin, "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verirken Trump'ın konuyu kapatması dikkati çekti.

        AA'nın haberine göre; Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

        Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

        Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.

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        #kanada
        #haberler
        #keir starmer
        #Donald Trump
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