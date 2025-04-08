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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı: Aramalarını bekliyoruz

        ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Çin'e yönelik "Çin anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacağını bilmiyor. Aramalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:31
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        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
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        ABD Başkanı Donald Trump, tarifelere yönelik kendi platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Trump Güney Kore ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Çin'den de benzerini beklediklerini ima ederek "Güney Kore'nin Geçici Başkanı ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Onların sürdürülemez tarifeleri, gemi inşalarını, ABD LNG'sinin büyük ölçekli satın alımını, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük askeri Koruma için ödemeler hakkında konuştuk. Bu askeri ödemeleri benim ilk dönemimde başlattılar ancak Uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerle anlaşmayı feshetti. Bu herkes için şok ediciydi! Her durumda, her iki ülke için de harika bir anlaşmanın sınırları ve olasılığı var. En üst düzey ekipleri ABD'ye giden bir uçakta ve işler iyi görünüyor. Ayrıca, ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore'de olduğu gibi, Ticaret ve Tarifeler tarafından kapsanmayan diğer konuları gündeme getiriyor ve bunların da müzakere edilmesini sağlıyoruz. Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek! Tanrı ABD'yi korusun" dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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