ABD Başkanı Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti.

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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

YEMEN'DEKİ HUSİLER: SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını duyurdu.

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Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.

Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti.

Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

REKLAM Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti. Abdusselam, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur." ifadesini kullandı. İRAN: YEMENLİ İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ DURDURUN İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." diyerek yanıt verdi. Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin." ifadeleriyle karşılık verdi. TRUMP "BÜYÜK BİR SALDIRI" TALİMATI VERDİĞİNİ DUYURMUŞTU Husiler, ABD ile İngiltere'nin dün başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.