Trump: Soros yargılanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı George Soros'la ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan ABD Başkanı, George Soros ve radikal solcu olarak nitelendirdiği oğlunun, organize suçlar dahil bir dizi suçu kapsayan RICO yasası uyarınca yargılanması gerektiğini ifade etti.

ABD başkanı, Soros'un ABD'de şiddet içeren protestolara neden olduğunu ifade ederken, açıklamasının sonunda "Dikkatli olun, sizi izliyoruz." dedi.

Donald Trump, Soros'la birlikle bir grup "psikopatın" da ABD'ye büyük zarar verdiğini belirtti.

George Soros daha önce, ülkelerin iç işlerine müdâhil olduğu gerekçesiyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi siyasetçilerin de tepkisini çekmişti.