Koronavirüs salgını ABD'de bugüne kadar 194 bin 37 kişinin ölümüne yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump artan ölümler ışığında muhalefet tarafından sık sık gerekli önlemleri yeterince çabuk almamakla eleştiriliyor.
Kasım ayındaki seçimler yaklaşırken Trump'ın koronavirüs salgınına yaklaşımının kendisine oy kaybettirdiği belirtilirken Forbes'un açıkladığı son veriler ABD Başkanı'nın tek kaybının oy olmadığını ortaya koydu.
Forbes her yıl olduğu gibi ABD'nin en zengin 400 insanını açıkladı. Buna göre Amazon CEO'su Jeff Bezos 2020'de 179 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin insanı olmaya devam etti. Bezos'u 111 milyar dolarlık servetiyle Microsoft Kurucusu Bill Gates ve 85 milyar dolarlık servetiyle Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg takip etti.
2020 yılında ABD'nin en zengin 400 insanının toplam serveti 240 milyar dolarlık artışla 3.2 trilyon dolara yükseldi. Ancak bu tüm zenginlerin servetinin arttığı anlamına gelmiyor.
EMLAK FİYATLARI DÜŞTÜ
Forbes'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti son bir senede 600 milyon dolar eriyerek 2.5 milyar dolara geriledi. Böylece Trump zenginler listesinde 64 sıra gerileyerek 339. sıraya düştü. Bu düşüşte Trump'ın özellikle New York şehrinde bulunan gayrimenkullerinin değer kaybetmesi etkili oldu. Koronavirüs salgını ABD genelinde emlak fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Forbes 400 listesine göre Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında 3.7 milyar dolarlık serveti bulunuyordu. Yani başkanlığı süresince şu ana kadar toplam 1.2 milyar dolar kaybetti.
Bu arada Trump, son 1 yılda serveti eriyen tek milyarder olmadı. ABD'nin en zengin 4. insanı konumunda bulunan efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın serveti de 7.3 milyar dolarlık düşüşle 73.5 milyar dolara geriledi.
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