Trump: Merkel'e 'beyaz bayrak' gönderdim

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'a ait Talk TV, İngiltere'de yayına başladı.
Kanal, yayın hayatının ilk gününde eski ABD Başkanı Trump ile yapılan bir röportaja yer verdi. Röportajda 2024'te yeniden aday olacağı imasında bulunan Trump, kampanya finansmanı nedeniyle bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, "Ama şunu söyleyeyim. Bence birçok insan çok mutlu olacak." dedi.
2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını tekrarlayan Trump, bu konuda elinde "devasa kanıtları" olduğunu öne sürdü.
Seçimler konusundaki iddialarını desteklemeyi reddeden eski başkan yardımcısı Mike Pence'i hedef alan Trump, "Mike aptaldı ve zayıftı." dedi.
"PUTİN'İ TEHDİT ETTİM"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için daha önce kullandığı "dahi" ve "barış yanlısı" ifadeleri sorulan Trump, bunun "yalan haber" olduğunu söyledi.
"Onu (Putin) daha önce hiç tehdit edilmediği bir şekilde tehdit ettim." diye konuşan Trump, kendisi görevde olsaydı Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağını öne sürdü.
Trump, ABD seçimlerinde hile yapıldığı ve Putin'in görevdeki kişinin Biden olduğu için Ukrayna'yı işgal ettiği iddiasında bulunarak, "Bu kadar insanın hileli bir seçim yüzünden ölmesi ne utanç, değil mi?" ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı, Afganistan'dan çekilmenin, Ukrayna'nın işgaline yol açtığını da savundu.
MERKEL'E BEYAZ BAYRAK
Trump, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i enerjide Rusya'ya bağımlılık konusunda uyardığını belirterek, "Ona (Merkel) 'Bir gün Rusya ile bir sorununuz olacak ve teslim olmaktan başka seçeneğiniz olmayacak.' dedim." ifadesini kullandı.
Katıldıkları bir uluslararası toplantıda Merkel'e "beyaz bayrak" gönderdiğini anlatan Trump, "Bu teslimiyeti simgeleyen beyaz bayrak.' dedim. 'Ne demek istiyorsun?' dedi. Ben de 'Enerjide Rusya'ya bağımlısın. Almanya ve Rusya'nın tarihine bir bak, böyle bir şey olduğunda bana bir iyilik yap ve bu teslimiyet bayrağını kaldır.' dedim. O bayrak neydi, biliyor musun? Çok lüks bir peçeteydi." şeklinde konuştu.
Talk TV, devamı yarın yayımlanacak röportaj sırasında Trump'ın ayağa kalkarak salonu terk ettiğini bildirdi.
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