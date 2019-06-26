26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı olarak ABD'ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünden, sadece Demokratları sorumlu tuttu.
G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Amerikan kamuoyunu dünden beri yoğun şekilde meşgul eden Martinez ailesinin dramı hakkında açıklamalarda bulundu.
Söz konusu durumdan ve Martinez ile kızı Valeria'nın boğularak hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tutan Trump, kendi yönetiminin masum olduğunu savundu.
"Sınırımızda kriz var. Eğer (Demokratlar) ilgili yasayı değiştirirse bu durum hemen çözülebilir. Ben mültecilerle ilgili yasalardaki boşluklara işaret ettim ama onlarsa (Demokratlar) bugün mültecilere insani yardımla uğraşıyorlar." değerlendirmesini yapan Trump, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde devam eden çabaların bir noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi.
Martinez ailesinin dramıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Eğer yasayı değiştirseydiniz bu durum olmazdı. Oradaki nehri geçmek çok tehlikeli olabiliyor. Eğer Demokratlar yasayı değiştirirse artık o insanlar (yasa dışı şekilde) gelmezler ve bu şekilde hayatlarını kaybetmezler." dedi.
Martinez ve kızının nehirde boğularak hayatını kaybettiğini gösteren fotoğrafla ilgili yorumu sorulan Trump, "Bu durumdan nefret ettim. Eğer Demokratlar ilgili yasayı değiştirselerdi o baba ve kızının ölümü gibi olaylar olmazdı." dedi.
Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti. ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!