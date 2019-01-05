05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Washington Post gazetesi, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanan sonuçları açıklamış, 2017'de toplam 1,989 kez hatalı bilgi veren ya da asılsız iddia ortaya Trump, geçen yıl üç kat daha fazla yanlış açıklama yaptığı ortaya koyulmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın birbiriyle çelişen ifadeler kullandığını vurgulamak isteyen tasarımcı Sam Morrison, ABD başkanının tweet'lerinin yer aldığı terlikler hazırladı.
Terliklerden birinde bulunan tweet, diğerini yalanlar nitelikte. Obama'nın doğum belgesi hakkında yalan söylediği ifade eden ABD Başkanı, "Aşırı derecede güvenilir bir kaynak ofisimi aradı ve bana Barack Obama’nın doğum sertifikasının sahte olduğunu söyledi." ifadesini kullanmıştı. Ancak 4 yıl sonra, "Unutmayın, bu güvenilmez medya "kaynaklardan aldığımız bilgiye göre…" diyorsa inanmamalısınız. Eğer o kaynağın adını söylemiyorlarsa öyle bir kaynak zaten yoktur." diyerek kendisiyle çelişmişti.
"Çok aptal başkanımıza tekrar söylüyorum: Suriye’ye saldırmayın. Eğer saldırırsanız çok kötü şeyler olacak ve bu savaştan ABD hiçbir şey kazanmayacak." diyen Trump'ın bu sözleri yerini, "Yüce ordumuzdaki erkek ve kadınlarımızı Suriye saldırısında ABD’yi ve dünyayı çok iyi bir şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum." ifadelerine bıraktı.
"Seçiciler kurulu demokrasi için bir felakettir." sözlerini ise, "Seçiciler kurulu aslında, küçük olanlar da dahil olmak üzere bütün eyaletleri bir araya getirmesi ve hepsine şans vermesi bakımından dahice bir uygulama. Kampanya yapmak çok daha farklı." açıklamasıyla değiştirmişti.
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