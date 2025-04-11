Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan Trump'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunarak "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim." dedi. ABD basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretine müteakip Türkiye'yi ziyaret edebileceğini iddia etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı gezide Türkiye'yi de ziyaret edip etmeyeceği hakkında, "Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." değerlendirmesini yaptı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyaretle ilgili gündemi değerlendirdi.

        Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." şeklinde yanıt verdi.

        ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi.

        ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Habertürk Anasayfa