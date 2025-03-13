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        Haberler Dünya Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha: Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz aday gösterildi | Dış Haberler

        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha: Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz aday gösterildi

        ABD Başkanı Trump'ın kabinesinde görev almak üzere bir Türk isim daha aday gösterildi. Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi, Öz, otonom sürücüsüz araçlar konusunda deneyim sahibi. Öte yandan Trump, Doktor Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday göstermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:57
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        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bir Türk isme daha yer verileceği açıklandı. ABD Kongresi'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, otonom sürücüsüz araçlar konusunda deneyim sahibi olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

        Seval Öz, aynı zamanda ABD'de ünlü kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Mehmet Öz'ün kız kardeşi.

        ABD Kongresi'nin paylaştığı duyuruya göre, Trump yönetimi Californialı Seval Öz'ü ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir "bakan yardımcılığı" pozisyonuna aday gösterildi.

        Beyaz Saray, Öz'ün Ulaştırma Bakanlığı'ndaki rolünü henüz detaylandırmadı ancak otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlık sahibi olması, bu departmanda sorumlu olabileceğini gösteriyor.

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        Öz yakın zamanda gelişmiş sürücü destek sistemleri yazılım şirketi olan MicroVision Inc.'in (NASDAQ: MVIS) yönetim kurulunda görev yaptı.

        Geçmiş deneyimleri arasında, "otonom araçlar için AI derin öğrenmeyle desteklenen çok sensörlü bir farkındalık platformu" olan Aurima Inc'in CEO'su ve kurucusu olmak da yer alıyor. Deneyimleri arasında otomotiv endüstrisi liderlerine yönetim kurulu danışmanlığı da yer alıyor ve araç teknolojisi yazılımında 10 patenti bulunuyor.

        MEHMET ÖZ'ÜN ADAYLIĞININ ONAY OTURUMU YAPILACAK

        Diğer yandan ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce Doktor Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday göstermişti. Mehmet Öz'ün adaylığı ABD tarihi için de bir ilk olmuştu. Öz, Senato'dan onay alınması gereken bir hükümet görevine aday gösterilen ilk Türk kökenli isim olmuştu.

        Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun olmadığını belirtmişti.

        Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart cuma günü yapılması bekleniyor.

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