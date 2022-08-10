Trump'ın evine FBI baskınında hangi belgeler arandı?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Pazartesi günü Eski Başkan Donald Trump'ın Florida’da bulunan evine baskın düzenledi.

Trump yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi" ifadelerini paylaştı.

Konuya ilişkin kaynaklar ilk aşamada aramanın neden gerçekleştiğini belirtmese de Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli belgeleri alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.