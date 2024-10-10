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        Haberler Dünya Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi | Dış Haberler

        Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan ve bölgeden çekilmeyen İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 01:34 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:34
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        Trump'ın eski danışmanından tepki çeken öneri
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        2016-2020 yıllarında başkanlık yapan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky'nin, Lübnan'daki görev yerinden çekilmeyecekleri açıklanan İrlanda birlikleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

        Brodsky paylaşımında, "İsrail, İrlandalıların olduğu yerlere halı bombardımanı yapmalı ve daha sonra da üstlerine napalm bombası atmalı." ifadesini kullandı.

        X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

        İRLANDA BAŞBAKANI: İĞRENÇ

        Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

        Harris, İrlanda askerlerinin Lübnan'daki barış gücünde harika bir iş çıkardığını ve Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.

        İrlanda, İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirmişti.

        Brodsky'nin ismi, Trump döneminde Orta Doğu barışı ve Filistin-İsrail barışı gibi başlıklarda Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine danışmanlık yapan isimlerden biri olarak geçiyor.

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        #İrlanda
        #ABD
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