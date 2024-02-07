Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın en büyük rakibine büyük şok! 'Hiçbiri'ne karşı kaybetti

        Trump'ın en büyük rakibine büyük şok! 'Hiçbiri'ne karşı kaybetti

        ABD'nin Nevada eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump'ın en büyük rakibi Nikki Haley, Trump'ın oylamada yer almamasına rağmen seçimlerde büyük hezimetle karşılaştı. Haley oyların %31.5'ini alırken seçimin galibi %62 ile 'Hiçbir aday' oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı konusunda Trump'ın kalan son rakibi Haley, Salı günü partinin Nevada ön seçimlerine katılan tek büyük Cumhuriyetçi adaydı. Trump ise oylamada yer almadı.

        'HİÇBİRİ'NİN GERİSİNDE KALDI

        Ancak Cumhuriyetçi başkan adayı Haley Nevada'daki ön seçimde Donald Trump'ın da olmadığı listede büyük bir yenilgiye uğradı.

        Haley, çoğunluğu Donald Trump destekçilerinin işaretlediği 'bu adaylardan hiçbiri' seçeneğinin gerisinde kaldı.

        %60'TAN FAZLA OY ALDI

        Edison Research'e göre oyların üçte ikisinin sayıldığı önseçimde Haley oyların %33'ünü alırken 'bu adayların hiçbiri' %60'tan fazla oy alarak 'kazandı.'

        REKLAM

        BIDEN, YÜZDE 2,4 İLE KAZANMIŞTI

        Nevada'nın Cumhuriyetçi Valisi ve Trump destekçisi Joe Lombardo da Salı günü 'bu adaylardan hiçbiri' seçeneğine oy vereceğini ve Perşembe günü Trump için kurultay yapılacağını söylemişti.

        Biden, 2020'de Nevada'da Trump'ı %2,4 puan farkla yenmişti. Kamuoyu yoklamaları

        eyalette olası Biden ile Trump arasındaki rövanşın da oldukça yakın olacağını gösteriyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        10 katil balina buzda sıkıştı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Habertürk Anasayfa