Trump'ın en büyük rakibine büyük şok! 'Hiçbiri'ne karşı kaybetti

Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı konusunda Trump'ın kalan son rakibi Haley, Salı günü partinin Nevada ön seçimlerine katılan tek büyük Cumhuriyetçi adaydı. Trump ise oylamada yer almadı.

Ancak Cumhuriyetçi başkan adayı Haley Nevada'daki ön seçimde Donald Trump'ın da olmadığı listede büyük bir yenilgiye uğradı.

Edison Research'e göre oyların üçte ikisinin sayıldığı önseçimde Haley oyların %33'ünü alırken 'bu adayların hiçbiri' %60'tan fazla oy alarak 'kazandı.'

BIDEN, YÜZDE 2,4 İLE KAZANMIŞTI

Nevada'nın Cumhuriyetçi Valisi ve Trump destekçisi Joe Lombardo da Salı günü 'bu adaylardan hiçbiri' seçeneğine oy vereceğini ve Perşembe günü Trump için kurultay yapılacağını söylemişti.

Biden, 2020'de Nevada'da Trump'ı %2,4 puan farkla yenmişti. Kamuoyu yoklamaları

eyalette olası Biden ile Trump arasındaki rövanşın da oldukça yakın olacağını gösteriyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.