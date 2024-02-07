Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy!

Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var"