Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sergilediği peformansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulüp, 19 yaşındaki forveti takibe aldı.
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, son haftalarda sergilediği performansla sadece Türkiye değil, Avrupa'da da adından söz ettirmeye başladı.
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19 yaşındaki Semih, yükselen performansını Trabzonspor maçında attığı 2 golle sürdürdü.
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Son 7 maçta 7 gol atıp, 1 asist yaparak tüm futbol dünyasının dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için Avrupa devlerinin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.
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Almanya Bundesliga'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un, Semih'i ciddi şekidle takip ettiği belirtildi.
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İngiltere'den Arsenal, Aston Villa ve Wolves ile İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Juventus'un ise Semih için scout ekiplerini görevlendirdiği ortaya çıktı.
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Bu takımlar arasında en ciddi ilginin Dortmund'dan olduğu ve Alman ekibinin sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği bildirildi.
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'a şimdiden teklifler gelmeye başladığını söylemişti.
- 8FEYYAZ UÇAR: TEKLİFLER BAŞLADI
Uçar, yaptığı açıklamada Semih'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı.
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Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var"
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Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.