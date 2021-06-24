Trump'ın avukatı Giuliani'nin lisansı askıya alındı

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New York mahkemesi, disiplin kurulunun ABD 2020 Başkanlık Seçimleri hakkında yanlış yorumlar yaptığını tespit etmesi üzerine, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin hukuk lisansını askıya aldı.

Mahkeme, "Davalının mahkemelere, temsilcilere ve halka, eski Başkan Donald J. Trump'ın seçim kampanyasındaki başarısızlığıyla bağlantılı olarak açıkça yanlış ve yanıltıcı ifadeler sarf ettiğine dair tartışılmaz kanıtlar olduğu sonucuna vardık." açıklamasında bulundu.

Guliani, New York eyaletinde avukatlık yapamayacak.

1994-2001 yılları arasında New York Belediye Başkanlığı da yapmış olan Cumhuriyetçi Guliani, 2018 Nisan ayında Trump'ın ekibine dahil olmuştu.

Giuliani, Trump'ın seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarını yöneten isimlerden biriydi. Rudy Giuliani, seçimi Demokrat aday Joe Biden'ın kazanması sonrasında kameraların karşısına geçerek ellerinde seçimlerde büyük oranda usulsüzlük ve sonuçları Trump'ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürmüştü. Giuliani, "Bu bir zafer değil, bu bir hile." yorumunu yapmıştı.