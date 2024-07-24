Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbasın gönderdiği mektubu paylaştı: "Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!"

REKLAM advertisement1

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı.

Abbas 14 Temmuz’da Trump'a gönderdiği mektupta, eski başkana yönelik, "suikast girişiminin haberini almak ve daha sonra görüntülerini izlemek beni derin bir endişeye sevk etti." ifadelerini kullandı.

Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yerinin olmadığını belirten Abbas, "Alçak suikast girişimleri veya suikastlar, çatışmaları çözmek için gerekli barışçıl önlemlerin anlaşılmamasının yol açtığı zayıflık eylemleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

REKLAM Mektubu bugün Truth Social sosyal medya hesabında paylaşan Trump'ın mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek." notunu yazdığı görüldü. Dün, Netanyahu'yla Florida’da görüşeceğini duyuran Trump, Abbas’ın mektubunu paylaştığı mesajında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.