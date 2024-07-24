Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbasın gönderdiği mektubu paylaştı: "Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" | Dış Haberler

        Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbasın gönderdiği mektubu paylaştı: "Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!"

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine gönderdiği ve saldırıyı kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Orta Doğu'ya barışı getirmeyi dört gözle bekliyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kendisine gönderdiği suikast girişimini kınayan mektubu, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum" notuyla paylaştı.

        Abbas 14 Temmuz’da Trump'a gönderdiği mektupta, eski başkana yönelik, "suikast girişiminin haberini almak ve daha sonra görüntülerini izlemek beni derin bir endişeye sevk etti." ifadelerini kullandı.

        Şiddet eylemlerinin kanun ve düzen dünyasında yerinin olmadığını belirten Abbas, "Alçak suikast girişimleri veya suikastlar, çatışmaları çözmek için gerekli barışçıl önlemlerin anlaşılmamasının yol açtığı zayıflık eylemleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        Mektubu bugün Truth Social sosyal medya hesabında paylaşan Trump'ın mektubun üstüne keçeli kalemle "Mahmud - Çok hoş - Teşekkür ederim - Her şey yoluna girecek." notunu yazdığı görüldü.

        Dün, Netanyahu'yla Florida’da görüşeceğini duyuran Trump, Abbas’ın mektubunu paylaştığı mesajında, "Cuma günü Bibi Netanyahu'yu görmeyi ve Orta Doğu'da barışı tesis etmeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa