Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAE'nin, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan Trump, "BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.
Trump, bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35'lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görülmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, "Konuştuğum pilotlar Tom Cruise'dan daha iyi görünüyordu." dedi.
BAE'ye F-35 satışı konusunda Trump, "Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." diye konuştu.
Trump, BAE ile İsrail arasında "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" için varılan anlaşmaya Suudi Arabistan'ın da dahil olup olmayacağına yönelik bir soruya ise "Birçok ülke hızlı bir şekilde bu anlaşmaya geliyor. Hepsi geldiğinde İran da gelecektir. Orta Doğu'da barış olacak. Bu iyi olacak." yanıtını verdi.
"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"
Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.
AA'nın haberine göre; ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.
Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.
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