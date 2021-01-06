Trump destekçileri seçim protestosu için Washington'da toplandı!

AA

ABD Kongresinin, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren binlerce kişinin düzenleyeceği "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de gruplar gece saatlerinde toplanmaya başladı.

Kent merkezinde alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, binlerce kişi kent merkezinde Trump lehine pankartlar açtı.

Öte yandan, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek, Trump taraftarlarına seslendi.

Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.

PROUD BOYS LİDERİNİN KENTE GİRİŞİ YASAKLANDI

Öte yandan, mahkeme, Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio'nun başkent Washington DC'ye girişini yasakladı.

Mahkeme, mülke zarar vermek suçundan gözaltında bulunan Tarrio'yu serbest bırakırken başkente girişine yasak getirdi.

Karar uyarınca, Tarrio'nun, avukatıyla görüşmek veya mahkemeye çıkmak gibi istisnalar dışında Washington'a yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Maryland'in Columbia bölgesine girmesi yasaklandı.

Karar, Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenleneceği haberlerinin ardından alındı.

Washington DC polisi, Tarrio'nun geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı pankartı yırtmak suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğu ve bu konuda da kendisine suç isnat edildiği aktarılmıştı.

Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.