Trump destekçileri seçim protestosu için Washington'da toplandı!

ABD Kongresinin, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren binlerce kişinin düzenleyeceği "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de gruplar gece saatlerinde toplanmaya başladı.
Kent merkezinde alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, binlerce kişi kent merkezinde Trump lehine pankartlar açtı.
Öte yandan, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek, Trump taraftarlarına seslendi.
Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.
PROUD BOYS LİDERİNİN KENTE GİRİŞİ YASAKLANDI
Öte yandan, mahkeme, Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio'nun başkent Washington DC'ye girişini yasakladı.
Mahkeme, mülke zarar vermek suçundan gözaltında bulunan Tarrio'yu serbest bırakırken başkente girişine yasak getirdi.
Karar uyarınca, Tarrio'nun, avukatıyla görüşmek veya mahkemeye çıkmak gibi istisnalar dışında Washington'a yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Maryland'in Columbia bölgesine girmesi yasaklandı.
Karar, Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenleneceği haberlerinin ardından alındı.
Washington DC polisi, Tarrio'nun geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı pankartı yırtmak suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.
Açıklamada, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğu ve bu konuda da kendisine suç isnat edildiği aktarılmıştı.
Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!