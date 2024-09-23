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        Haberler Dünya Trump, başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha yarışa girmeyeceğini belirtti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Trump'tan seçim açıklaması

        Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha başkanlık yarışına girmeyi düşünmediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 05:07 Güncelleme: 23.09.2024 - 05:07
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        Trump'tan seçim açıklaması
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        Eski ABD Başkanı Trump, gazeteci Sharyl Attkisson'ın programına katılarak seçim gündemini değerlendirdi.

        Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.

        78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #trump
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