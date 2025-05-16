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        Haberler Dünya Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası | Dış Haberler

        Eski FBI Direktörünün Donald Trump'a suikast çağrısında bulunduğu iddia edildi

        Eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in paylaştığı bir fotoğraf ABD'de tartışmalara yol açtı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Comey'i ABD Başkanı Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı. Donald Trump ise "Bunun ne anlama geldiğini biliyor. Çocuklar bile bilir." diyerek suikast çağrısı yapıldığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:51
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        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
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        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i Başkan Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı.

        Eski FBI direktörü, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış "86 47" sayılarının fotoğrafını "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

        Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den yanıt geldi.

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        Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

        Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "O bunun ne anlama geldiğini biliyor... Bunun ne anlama geldiğini çocuklar bile bilir... Bu suikast anlamına gelir." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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