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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, ulusa sesleniş konuşmasını yapmak üzere Başkan Donald Trump’a gönderdiği davetin kabul edildiğini ifade etti.
Pelosi’nin Trump’a ilettiği davet ile ilgili Beyaz Saray, karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından Başkan Trump’ın daveti kabul ettiğini ve ulusa sesleniş konuşmasının yapılacağı tarihin 4 Şubat olarak belirlendiğini duyurdu.
Böylece Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda üçüncü kez ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başta kendisine yönelik başlatılan ve 'cadı avı' olarak nitelendirdiği azil süreci ile ilgili konuşması bekleniyor.
Trump'ın ele alması muhtemel diğer gündem maddeleriyse Suriye'nin durumu, ülkedeki göç meselesi, Meksika ile ABD arasında örülmesi planlanan güvenlik duvarı, Kuzey Kore ile ilişkiler, Venezuela'nın durumu, Afganistan politikası, İran meselesi, Çin ile ticari savaşlar ve son olarak da Türkiye'nin aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle Müşterek Taarruz Uçağı F-35'ler olarak sıralanıyor.
Trump'ın yapacağı konuşmanın, başkanlık tarihinin en sert konuşmalarından biri olması bekleniyor.
ABD Anayasası, başkanların her yasama yılı öncesinde Kongre'de ulusa sesleniş konuşmasında yaptıkları hizmetlerin yanı sıra, yapmayı planladıkları icraatlar hakkında da Kongre'ye ve halka bilgi vermesini zorunlu kılıyor.
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