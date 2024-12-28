Trüf mantarı nasıl yenir, tüketilir? Trüf mantarının faydaları nelerdir?

Tariflere leziz bir dokunuş sağlayan trüf mantarı özellikleri itibarıyla birçok kişinin dikkatini çeker. Meşelik alanlarda yetişen bu mantar türünün kokulu ve aromatik bir formu vardır. İtalyan mutfağında önemli bir yere sahip olan bu mantarın yetiştirilme koşulları son derece zordur. Bazı yerlerde “kara elmas” adıyla bilinir. Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu yöresinde kendisine rastlanır.

Peki trüf mantarı nasıl yenir? Bu mantar türünü şu şekillerde değerlendirebilirsiniz;

• Trüflü Omlet: Yumurta, tereyağı ve trüf mantarını bir arada değerlendirerek güzel bir omlet hazırlayabilirsiniz.

Burada küçük bir not düşmekte fayda var; trüf mantarının aroması oldukça yoğundur. Bu nedenle daha çok yemeklerden sonra eklenmesi doğru olacaktır.

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TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

İtalyan ve Fransız mutfaklarında olmazsa olmaz bir yere sahip olan Trüf mantarı nasıl tüketilir? Bu mantar türünün aromasının daha çok tazeyken ortaya çıktığı bilinenler arasındadır. Tam da bu nedenle hasattan sonra tüketilmesinde fayda görülür. Edindiğiniz mantarı maksimum 7 gün içinde tüketmenizde fayda olabilir. Ayrıca bu mantarın özel saklama koşulları da vardır. Cam kavanoz içinde ve buzdolabında muhafaza edilebilir.