Trüf mantarı nasıl yenir, tüketilir? Trüf mantarının faydaları nelerdir?
Güçlü aroması ve damaklarda bıraktığı zengin lezzetiyle öne çıkan trüf mantarı, birçok yemekte iyi bir eşlikçi olarak yerini alır. Rendelenmiş ya da ince dilimlenmiş şekilde kullanılan trüf mantarı, soslarda da bir hayli fazla kullanılır. Ayrıca bu mantar, zeytinyağlı yemeklerin en önemli enstrümanlarından biridir. Risotto, makarna ve yumurta, bu mantarın en fazla kullanıldığı alanlar arasındadır. Peki trüf mantarı nasıl yenir?
Tariflere leziz bir dokunuş sağlayan trüf mantarı özellikleri itibarıyla birçok kişinin dikkatini çeker. Meşelik alanlarda yetişen bu mantar türünün kokulu ve aromatik bir formu vardır. İtalyan mutfağında önemli bir yere sahip olan bu mantarın yetiştirilme koşulları son derece zordur. Bazı yerlerde “kara elmas” adıyla bilinir. Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu yöresinde kendisine rastlanır.
TRÜF MANTARI NASIL YENİR?
Peki trüf mantarı nasıl yenir? Bu mantar türünü şu şekillerde değerlendirebilirsiniz;
• Trüflü Makarna: Mantarı makarnanın sosunda dilim şeklinde kullanabilirsiniz.
• Trüflü Patates Püresi: Rendelenmiş trüf mantarını patates püresinde kullanarak eşsiz bir lezzet elde edebilirsiniz.
• Trüflü Burger: Hamburger köftesinin üzerine rendelenmiş trüf mantarı koymayı deneyebilirsiniz.
• Trüflü Omlet: Yumurta, tereyağı ve trüf mantarını bir arada değerlendirerek güzel bir omlet hazırlayabilirsiniz.
Burada küçük bir not düşmekte fayda var; trüf mantarının aroması oldukça yoğundur. Bu nedenle daha çok yemeklerden sonra eklenmesi doğru olacaktır.
TRÜF MANTARI NASIL TÜKETİLİR?
İtalyan ve Fransız mutfaklarında olmazsa olmaz bir yere sahip olan Trüf mantarı nasıl tüketilir? Bu mantar türünün aromasının daha çok tazeyken ortaya çıktığı bilinenler arasındadır. Tam da bu nedenle hasattan sonra tüketilmesinde fayda görülür. Edindiğiniz mantarı maksimum 7 gün içinde tüketmenizde fayda olabilir. Ayrıca bu mantarın özel saklama koşulları da vardır. Cam kavanoz içinde ve buzdolabında muhafaza edilebilir.
Not: Su ve trüf mantarını bir arada tutmamalı, suyun mantara temas etmesine engel olmalısınız. Çünkü su, mantarın çürümesine sebep olur.
Trüf mantarının yağı, yapısı gereği genel aromayı hapseder. Bu noktada gurmeler, çoğunlukla bu mantarın yağ, krema ve yumurta içeren yiyeceklerde kullanılması gerektiğinden bahseder. Makarna üzerine rendelenerek tüketilmesi de doğru bir tercihidir. Aynı şekilde bazı kullanıcılar bu mantarı et yemeklerinde de kullanır.
TRÜF MANTARI FAYDALARI NELERDİR?
Trüf mantarı faydaları nelerdir? Özellikle İtalyan mutfağının baş sembollerinden biri olan bu mantarın faydaları şöyledir;
• Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkar.
• Serbest radikallerin etkisini düşürmede etkilidir.
• Anti- inflamatuar etkisi sayesinde yaraların hızla iyileşmesine katkı sağlar.
• Sindirim sistemini destekleyici özelliklere sahiptir.
• Yüksek oranda vitamin ve mineral deposu içeriklidir.
• Kalp sağlığına oldukça fazla katkısı vardır.
• Cilt sağlığını koruma konusunda başarılıdır.
• Yaşlanma belirtilerini azaltmada etkilidir.
• Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda iyi bir destekçidir.
TRÜF MANTARI ÖZELLİKLERİ
Trüf mantarı özellikleri ile birçok kişinin ilgisini çeker. Bu mantar;
• Kara elmas adıyla bilinir.
• Üzeri atılgan siğillerle doludur.
• Yumru şeklindedir.
• Siyah renktir.
• Kendine özgü yoğun bir kokusu vardır.
• İçinin etli bölümü kahverengidir.
• İç kısmında beyaz damarlı kısımlar olur.
• Siyah trüf, yoğun aromaya sahiptir.
• Trüf mantarının yağından votka yapılır.
• Yağ kısmından sos üretimi de yapılır.
Trüf mantarı, dünyada en pahalı mantar türü olarak geçer. Bu yiyecek, havyardan sonra en pahalı yiyecektir. Birçok farklı türü olan bu mantarın dünyanın en lüks restoranlarının menülerinde yer aldığı bilinir. Fransa’da bu mantar türüne özel olarak festivaller düzenlendiği bilinir. Bu denli pahalı olmasının nedeni, az toplanması ve üretim koşullarının zor olmasıdır.