Trudeau: Ben bir siyonistim | Dış Haberler

Trudeau: Ben bir siyonistim | Dış Haberler

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde artış görüldüğünü savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını ifade etti.

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Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." diye konuştu.

SİYONİZM NEDİR?

Siyonizm, bugün Filistinlilerin yaşadığı toprakları da kapsayan bölgede büyük bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan harekettir.